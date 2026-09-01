Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Programme Nogent Le Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026.Deux thèmes à l’honneur cette année Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril > raviver, résister, réimaginer.

L’occasion de découvrir gratuitement les lieux culturels et le patrimoine qui vous entourent.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026.

Deux thèmes à l’honneur cette année Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril > raviver, résister, réimaginer.

L’occasion de découvrir gratuitement les lieux culturels et le patrimoine qui vous entourent.

Le château des Comtes du Perche

Visite libre samedi et dimanche de 10 h à 18 h.

Visite commentée samedi et le dimanche à 11 heures, 14 h 30 et 16 h 30.

L’histoire du château, de son architecture et de ses puissants seigneurs, alliées aux rois européens, n’aura plus de secrets.

Visite zoom avec thématiques

Samedi et dimanche à 10h15 (45 minutes) visite de l’exposition temporaire Paul Deschanel (1855-1922) homme d’État et homme de lettres.

Tombeau de Sully et de Rachel de Cochefilet (XVIIe siècle). Accès libre. .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 20 70 46 65

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English :

EUROPEAN HERITAGE DAYS 2026. Two themes in the spotlight this year: Photographic Heritage and Heritage at Risk > Revive, Resist, Reimagine.

A chance to explore the cultural sites and heritage around you—for free.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Programme Nogent Le Rotrou Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-30 par OTs DU PERCHE