Journées européennes du patrimoine 2026, Roubaix lieux divers, Roubaix

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 19 et 20 septembre Roubaix lieux divers Nord

Gratuit, certains lieux accessibles sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Créées en 1984 par le ministère de la Culture pour rendre accessible au plus grand nombre la richesse du patrimoine, les Journées européennes du patrimoine constituent aujourd’hui un rendez-vous culturel incontournable de la rentrée.

À Roubaix, elles revêtent un caractère tout particulier. Labellisée Ville d’art et d’histoire depuis 2001, la ville possède un patrimoine riche et diversifié : architectures remarquables, monuments historiques, patrimoine industriel, savoir-faire, parcs et jardins, mais aussi histoire et mémoire locales.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, la Ville et ses nombreux partenaires invitent les Roubaisiennes, les Roubaisiens et les visiteurs à découvrir ou redécouvrir ce patrimoine à travers un large programme de visites, de rencontres, d’expositions et d’animations. De nombreux lieux ouvriront leurs portes à cette occasion, certains exceptionnellement.

Les Journées européennes du patrimoine sont ainsi l’occasion de porter un nouveau regard sur Roubaix, son histoire et celles et ceux qui contribuent aujourd’hui encore à faire vivre et transmettre son patrimoine.

Retrouvez l’ensemble de la programmation et les modalités de participation dans la brochure en ligne : https://www.calameo.com/read/00005313770e0cac32fdf

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À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez les lieux emblématiques, secrets et remarquables de Roubaix à travers visites, rencontres et animations. Journées européennes du patrimoine journées du patrimoine

© Illustration : Jean Leblanc