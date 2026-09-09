Informations pratiques

Obernai

Journées européennes du patrimoine 2026 Spectacle Fabuleux jardin !

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 15:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouvrez votre imaginaire au conte et paysage sonore participatif

Ouvrez grand vos sens ou votre imaginaire, laissez-vous appeler par les mélodies du dehors, la gourmandise et l’amitié, l’odeur d’un rêve. Profitez de l’irrésistible écrin de nature du jardin de la Léonardsau, pour une invitation contée et rythmée pleine de poésie, d’humour et de sagesse. Un moment de découverte pour tout public et accessible dès 5 ans. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 leonardsau@obernai.fr

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English :

Let your imagination run wild with this interactive story and soundscape

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Spectacle Fabuleux jardin ! Obernai a été mis à jour le 2026-08-27 par Parc de la Léonardsau