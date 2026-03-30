Journées Européennes du Patrimoine 2026 Musée Auguste-Grasset Varzy

Journées Européennes du Patrimoine 2026

Musée Auguste-Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 13:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Le musée Auguste Grasset de Varzy participe aux JEP 2026, du 18 au 20 septembre. 3 journées durant lesquelles l’accès au musée et à toutes ses salles d’exposition sera gratuit, pour toutes et tous.

Plusieurs ensembles cohérents s’articulent sur trois niveaux autour d’un hall contemporain où le Saint-Eustache équestre, chef-d’œuvre de la faïence nivernaise (1734), accueille le visiteur.

L’Antiquité est majoritairement représentée par une collection égyptienne qui voisine, dans les caves du musée, avec un ensemble d’armes et de parures des îles du Pacifique-Sud.

À l’étage, un parcours chronologique mêle objets d’art, sculptures et peintures, peintures, du Moyen-âge aux pré-impressionnistes.

Un Salon de Musique propose un parcours sonore dévoilant une vingtaine d’instruments curieux du XVIIe au XIXe siècle, tels que l’ophicléide, la serinette, le tympanon ou le piano-forte.

Enfin, le deuxième niveau présente la belle collection de faïences de Nevers et de Varzy, ainsi qu’une salle dédiée au peintre varzycois Rex-Barrat. .

Musée Auguste-Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 72 03

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Varzy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais