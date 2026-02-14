Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée dans les coulisses des facultés de médecine et pharmacie Faculté de Médecine et Pharmacie Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée dans les coulisses des facultés de médecine et pharmacie

Faculté de Médecine et Pharmacie 2 Rue du Docteur Raymond Marcland Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée 50 ans de santé, de sciences et de transmission

Une salle d’exposition serait consacrée au patrimoine médical, pharmaceutique et botanique. Le public pourrait y découvrir des affiches, documents et supports illustrant le rôle des illustrateurs du XXe siècle dans la publicité pharmaceutique, ainsi qu’une sélection de matériel médical ancien présentée avec la médiation du professeur Laurent Fourcade.

Le patrimoine écrit et les collections scientifiques seraient également valorisés à travers la présentation de documents anciens, d’ordonnanciers pharmaceutiques datant de 1890 à 1910, ainsi que de planches d’herbiers issues des collections Fray-Fournier et Le Gendre.

Deux parcours de visites guidées pourraient être proposés au public, sur réservation.

À l’issue des visites, des ateliers ludiques et pédagogiques pourraient être proposés afin de prolonger la découverte. .

Faculté de Médecine et Pharmacie 2 Rue du Docteur Raymond Marcland Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 58 00

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée dans les coulisses des facultés de médecine et pharmacie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée dans les coulisses des facultés de médecine et pharmacie Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole