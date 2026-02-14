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Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac Lycée Gay-Lussac Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Lycée Gay-Lussac · Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac Lycée Gay-Lussac Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Lycée Gay-Lussac
Adresse
12 Boulevard Georges Périn
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac

Lycée Gay-Lussac 12 Boulevard Georges Périn Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19 10:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentée Lycée Gay-Lussac à Limoges.

Quatre visites guidées, animées par un professeur d’histoire, sont proposées le samedi 19 septembre.
Chaque visite est limitée à 40 personnes. Inscription obligatoire.

Départs à 8h30, 10h30, 14h et 16h.
Durée environ 1h30.
Rendez-vous 15 minutes avant le départ de la visite.   .

Lycée Gay-Lussac 12 Boulevard Georges Périn Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 70 01 

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole

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