Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac Lycée Gay-Lussac Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac

Lycée Gay-Lussac 12 Boulevard Georges Périn Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19 10:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée Lycée Gay-Lussac à Limoges.

Quatre visites guidées, animées par un professeur d’histoire, sont proposées le samedi 19 septembre.

Chaque visite est limitée à 40 personnes. Inscription obligatoire.

Départs à 8h30, 10h30, 14h et 16h.

Durée environ 1h30.

Rendez-vous 15 minutes avant le départ de la visite. .

Lycée Gay-Lussac 12 Boulevard Georges Périn Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 70 01

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole