Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac Lycée Gay-Lussac Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Gay-Lussac · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac
Lycée Gay-Lussac 12 Boulevard Georges Périn Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19 10:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée Lycée Gay-Lussac à Limoges.
Quatre visites guidées, animées par un professeur d’histoire, sont proposées le samedi 19 septembre.
Chaque visite est limitée à 40 personnes. Inscription obligatoire.
Départs à 8h30, 10h30, 14h et 16h.
Durée environ 1h30.
Rendez-vous 15 minutes avant le départ de la visite. .
Lycée Gay-Lussac 12 Boulevard Georges Périn Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 70 01
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Lycée Gay-Lussac Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole
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