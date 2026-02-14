Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Théâtre de l’Union CDN Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Théâtre de l’Union

CDN Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée du Théâtre de l’Union.

Nous vous proposons de découvrir les coulisses du Théâtre.

La visite de 17h sera traduite en langue des signes française.

Entrée libre. .

CDN Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Théâtre de l’Union

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole