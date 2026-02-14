Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Théâtre de l’Union CDN Théâtre de l’Union Limoges
dimanche 20 septembre 2026 · CDN Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Théâtre de l’Union
CDN Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée du Théâtre de l’Union.
Nous vous proposons de découvrir les coulisses du Théâtre.
La visite de 17h sera traduite en langue des signes française.
Entrée libre. .
CDN Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Théâtre de l’Union
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Limoges Métropole
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