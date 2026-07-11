Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du tombeau de Saint-Martial Basilique Saint-Michel-des-Lions Limoges
vendredi 18 septembre 2026 · Basilique Saint-Michel-des-Lions · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du tombeau de Saint-Martial
Basilique Saint-Michel-des-Lions 15 Place Saint-Michel Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Explication autour du tombeau de Saint-Martial et exposition d’objets liturgiques
La Grande Confrérie de Saint Martial vous invite à plonger dans l’histoire de Saint Martial, figure fondatrice et premier évêque de Limoges, dont la mémoire continue de marquer la ville et son patrimoine religieux.
Au programme
Explications autour du tombeau de Saint Martial, lieu de recueillement et de mémoire,
Exposition d’objets liturgiques liés au culte du saint, à la tradition religieuse et à la confrérie elle-même.
Une rencontre entre foi, histoire et patrimoine sacré, portée par des passionnés soucieux de transmettre cet héritage spirituel et culturel.
Sans réservation. .
Basilique Saint-Michel-des-Lions 15 Place Saint-Michel Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 26 98
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du tombeau de Saint-Martial
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite commentée du tombeau de Saint-Martial Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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