Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de la Mairie de Castillonnès Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de la Mairie de Castillonnès
Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette visite guidée vous permettra de découvrir l’histoire de ce remarquable bâtiment édifié au XIIIe siècle. ainsi que les principaux bâtiments qui témoignent de son riche passé.
Ancienne maison abbatiale des moines de Cadouin, la mairie est implantée dans l’ancienne grange aux dîmes, dominant une belle cour d’honneur Renaissance ainsi que la salle de Carbonnier, anciennes écuries, devenue aujourd’hui salle d’expositions.
Cette visite guidée vous permettra de découvrir l’histoire de ce remarquable bâtiment édifié au XIIIe siècle. ainsi que les principaux bâtiments qui témoignent de son riche passé. .
Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 80 49
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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de la Mairie de Castillonnès
This guided tour will allow you to discover the history of this remarkable building, constructed in the 13th century, as well as the main structures that bear witness to its rich past.
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de la Mairie de Castillonnès Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
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