Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre de Castillonnès Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre de Castillonnès
Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Poussez la porte de l’église Saint-Pierre de Castillonnès et admirez ses retables récemment rénovés, véritables chefs-d’œuvre d’art religieux.
Un lieu de culte chargé d’histoire, à découvrir librement pour apprécier la beauté de son mobilier et le travail de restauration mené avec soin. .
Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 77 27 40
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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre de Castillonnès
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre de Castillonnès Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides
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