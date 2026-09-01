Informations pratiques

Castillonnès

Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre de Castillonnès

Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Poussez la porte de l’église Saint-Pierre de Castillonnès et admirez ses retables récemment rénovés, véritables chefs-d’œuvre d’art religieux.

Un lieu de culte chargé d’histoire, à découvrir librement pour apprécier la beauté de son mobilier et le travail de restauration mené avec soin. .

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 77 27 40

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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre de Castillonnès

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre de Castillonnès Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides