Journées européennes du patrimoine 2026 Visite des remparts de la Bastide (Castillonnès) Castillonnès
dimanche 20 septembre 2026 · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Journées européennes du patrimoine 2026 Visite des remparts de la Bastide (Castillonnès)
26 rue de la Paix Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la découverte d’un bâtiment intégré aux remparts de la bastide, témoin de plusieurs siècles d’histoire locale.
Un peu d’histoire à partir de 1750, la maison appartient à la famille de Béraud, devient ensuite une étude notariale, puis un hôtel restaurant à partir de 1960. Aujourd’hui, elle conserve tout le charme d’une demeure enracinée dans le patrimoine bâti de la bastide.
La visite comprend
– Un commentaire historique sur l’évolution du lieu
– La découverte d’une cheminée rare
– Une promenade dans le jardin de la propriété .
26 rue de la Paix Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 97 95 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite des remparts de la Bastide (Castillonnès)
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite des remparts de la Bastide (Castillonnès) Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Castillonnès (Lot-et-Garonne)
- Journées Européennes du Patrimoine 2026- Exposition Raviver le Patrimoine Castillonnès 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2026 Exposition de photos de Castillonnès Castillonnès 19 septembre 2026
- Visite du tumulus de Castillonnès, Tumulus de la Ferrette, Castillonnès 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine 2026 Visite de l’église Saint Pierre de Castillonnès Castillonnès 19 septembre 2026
- Visite de l’église de Castillonnès, Église Saint-Pierre, Castillonnès 19 septembre 2026