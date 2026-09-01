Informations pratiques

Castillonnès

Journées européennes du patrimoine 2026 Visite des remparts de la Bastide (Castillonnès)

26 rue de la Paix Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte d’un bâtiment intégré aux remparts de la bastide, témoin de plusieurs siècles d’histoire locale.

Un peu d’histoire à partir de 1750, la maison appartient à la famille de Béraud, devient ensuite une étude notariale, puis un hôtel restaurant à partir de 1960. Aujourd’hui, elle conserve tout le charme d’une demeure enracinée dans le patrimoine bâti de la bastide.

La visite comprend

– Un commentaire historique sur l’évolution du lieu

– La découverte d’une cheminée rare

– Une promenade dans le jardin de la propriété .

26 rue de la Paix Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 97 95 78

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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite des remparts de la Bastide (Castillonnès)

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite des remparts de la Bastide (Castillonnès) Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides