Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée d’histoire et patrimoine de Castillonnès Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée d’histoire et patrimoine de Castillonnès
Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans l’histoire de la bastide de Castillonnès à travers son musée du patrimoine, dédié à la mémoire et à l’évolution de la ville et de ses habitants. Objets anciens, documents d’archives, maquettes et témoignages retracent la vie quotidienne, les savoir-faire et les grandes étapes de cette ville fondée au Moyen Âge. Une visite libre pour découvrir, à votre rythme, l’identité d’une bastide typique du Sud-Ouest.
Ouvert de 9h à 18h le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025 .
Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 77 27 40
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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée d’histoire et patrimoine de Castillonnès
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée d’histoire et patrimoine de Castillonnès Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Coeur de Bastides
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