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Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée d’histoire et patrimoine de Castillonnès Castillonnès

samedi 19 septembre 2026 · Castillonnès

Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée d’histoire et patrimoine de Castillonnès Castillonnès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place des Cornières
Ville
47330 Castillonnès
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Castillonnès

Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée d’histoire et patrimoine de Castillonnès

Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Plongez dans l’histoire de la bastide de Castillonnès à travers son musée du patrimoine, dédié à la mémoire et à l’évolution de la ville et de ses habitants. Objets anciens, documents d’archives, maquettes et témoignages retracent la vie quotidienne, les savoir-faire et les grandes étapes de cette ville fondée au Moyen Âge. Une visite libre pour découvrir, à votre rythme, l’identité d’une bastide typique du Sud-Ouest.

Ouvert de 9h à 18h le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025   .

Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 77 27 40 

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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée d’histoire et patrimoine de Castillonnès

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée d’histoire et patrimoine de Castillonnès Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Coeur de Bastides

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