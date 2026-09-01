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Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du parc du château de Balet Château de Balet Castillonnès

samedi 19 septembre 2026 · Château de Balet · Castillonnès

Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du parc du château de Balet Château de Balet Castillonnès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château de Balet
Adresse
1128 route du Balet
Ville
47330 Castillonnès
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Castillonnès

Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du parc du château de Balet

Château de Balet 1128 route du Balet Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, profitez de promenades libres dans le parc du Château de Balet, cadre verdoyant et paisible.

!! Le château ne sera pas ouvert à la visite !!
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, profitez de promenades libres dans le parc du Château de Balet, cadre verdoyant et paisible.

!! Le château ne sera pas ouvert à la visite !!   .

Château de Balet 1128 route du Balet Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 46 51 69 

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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du parc du château de Balet

%C0 During the 2026 European Heritage Days, enjoy self-guided walks in the grounds of the Château de Balet, a lush and peaceful setting.

!! The château will not be open to visitors !!

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du parc du château de Balet Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides

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