Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du parc du château de Balet Château de Balet Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Château de Balet · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du parc du château de Balet
Château de Balet 1128 route du Balet Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, profitez de promenades libres dans le parc du Château de Balet, cadre verdoyant et paisible.
!! Le château ne sera pas ouvert à la visite !!
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, profitez de promenades libres dans le parc du Château de Balet, cadre verdoyant et paisible.
!! Le château ne sera pas ouvert à la visite !! .
Château de Balet 1128 route du Balet Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 46 51 69
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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du parc du château de Balet
%C0 During the 2026 European Heritage Days, enjoy self-guided walks in the grounds of the Château de Balet, a lush and peaceful setting.
!! The château will not be open to visitors !!
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du parc du château de Balet Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides
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