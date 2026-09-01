Journées européennes du patrimoine 2026 visite guidée de l’hôtel particulier Cours de Thomazeau Hôtel Cours de Thomazeau Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Cours de Thomazeau · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Journées européennes du patrimoine 2026 visite guidée de l’hôtel particulier Cours de Thomazeau
Hôtel Cours de Thomazeau 8 rue du Petit Paris Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Au cœur de la bastide de Castillonnès, découvrez l’Hôtel de Cours de Thomazeau, ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle inscrit au titre des Monuments historiques .
Venez assister à une visite accompagnée de l’intérieur du bâtiment (rez-de-chaussée).
Au cœur de la bastide de Castillonnès, découvrez l’Hôtel de Cours de Thomazeau, ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle inscrit au titre des Monuments historiques .
Venez assister à une visite accompagnée de l’intérieur du bâtiment (rez-de-chaussée).
Visites accompagnées en anglais et en français.
Guided tour in English. .
Hôtel Cours de Thomazeau 8 rue du Petit Paris Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 97 55 21
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English : Journées européennes du patrimoine 2026 visite guidée de l’hôtel particulier Cours de Thomazeau
In the heart of the bastide town of Castillonnès, discover the Hôtel de Cours de Thomazeau, a former 18th-century private mansion listed as a Historic Monument.
Come take a guided tour of the building’s interior (ground floor).
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 visite guidée de l’hôtel particulier Cours de Thomazeau Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides
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