Journées européennes du patrimoine 2026 visite guidée de l’hôtel particulier Cours de Thomazeau Hôtel Cours de Thomazeau Castillonnès

Informations pratiques

Castillonnès

Journées européennes du patrimoine 2026 visite guidée de l’hôtel particulier Cours de Thomazeau

Hôtel Cours de Thomazeau 8 rue du Petit Paris Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Au cœur de la bastide de Castillonnès, découvrez l’Hôtel de Cours de Thomazeau, ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle inscrit au titre des Monuments historiques .

Venez assister à une visite accompagnée de l’intérieur du bâtiment (rez-de-chaussée).

Au cœur de la bastide de Castillonnès, découvrez l’Hôtel de Cours de Thomazeau, ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle inscrit au titre des Monuments historiques .

Venez assister à une visite accompagnée de l’intérieur du bâtiment (rez-de-chaussée).

Visites accompagnées en anglais et en français.

Guided tour in English. .

Hôtel Cours de Thomazeau 8 rue du Petit Paris Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 97 55 21

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English : Journées européennes du patrimoine 2026 visite guidée de l’hôtel particulier Cours de Thomazeau

In the heart of the bastide town of Castillonnès, discover the Hôtel de Cours de Thomazeau, a former 18th-century private mansion listed as a Historic Monument.

Come take a guided tour of the building’s interior (ground floor).

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 visite guidée de l’hôtel particulier Cours de Thomazeau Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides