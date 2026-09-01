Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite spectacle avec Janouille la Fripouille Monflanquin
samedi 19 septembre 2026 · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite spectacle avec Janouille la Fripouille
5 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite originale de la bastide de Monflanquin partez à la découverte des lieux insolites du patrimoine de Monflanquin en compagnie de Janouille.
La visite est gratuite et accessible à tout public.
Visite originale de la bastide de Monflanquin partez à la découverte des lieux insolites du patrimoine de Monflanquin en compagnie de Janouille. La visite est gratuite et accessible à tout public.
Merci de vous présenter 30 minutes avant l’heure de départ.
Visite organisée par Janouille et offerte par la mairie de Monflanquin. .
5 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite spectacle avec Janouille la Fripouille
A unique tour of the bastide town of Monflanquin: set out to discover Monflanquin’s off-the-beaten-path heritage sites in the company of Janouille.
The tour is free and open to everyone.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite spectacle avec Janouille la Fripouille Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)
- Exposition des artistes Martine De Souza et Mario De Souza Salle d’Aquitaine Monflanquin 11 septembre 2026
- Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin 11 septembre 2026
- Forum des associations de Monflanquin Monflanquin 12 septembre 2026
- Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin 12 septembre 2026
- Les innovations techniques au Moyen Âge, Musée des Bastides, Monflanquin 19 septembre 2026