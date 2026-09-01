Informations pratiques

Monflanquin

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite spectacle avec Janouille la Fripouille

5 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite originale de la bastide de Monflanquin partez à la découverte des lieux insolites du patrimoine de Monflanquin en compagnie de Janouille.

La visite est gratuite et accessible à tout public.

Visite originale de la bastide de Monflanquin partez à la découverte des lieux insolites du patrimoine de Monflanquin en compagnie de Janouille. La visite est gratuite et accessible à tout public.

Merci de vous présenter 30 minutes avant l’heure de départ.

Visite organisée par Janouille et offerte par la mairie de Monflanquin. .

5 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite spectacle avec Janouille la Fripouille

A unique tour of the bastide town of Monflanquin: set out to discover Monflanquin’s off-the-beaten-path heritage sites in the company of Janouille.

The tour is free and open to everyone.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Visite spectacle avec Janouille la Fripouille Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides