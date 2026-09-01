Journées européennes du patrimoine à Blaye et ses alentours Office de tourisme de Blaye Blaye

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Blaye · Blaye

Informations pratiques

Blaye

Journées européennes du patrimoine à Blaye et ses alentours

Office de tourisme de Blaye 1 place de de la citadelle Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette année encore les journées européennes du patrimoine sont présentes à Blaye avec de nombreuses visites et animations durant tout le week-end. .

Office de tourisme de Blaye 1 place de de la citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

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English : Journées européennes du patrimoine à Blaye et ses alentours

L’événement Journées européennes du patrimoine à Blaye et ses alentours Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye