Journées Européennes du Patrimoine à Faverolles Faverolles
samedi 19 septembre 2026 · Faverolles
Informations pratiques
Faverolles
Journées Européennes du Patrimoine à Faverolles
Atelier ou Maison Forestière près du site du mausolée Faverolles Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Visite libre du mausolée et sentier de découverte autour du site
Toute l’année en accès libre Gratuit
Atelier photo
Photos gallo-romaines pierres et nature Sous la houlette de David Jacquel et avec votre smartphone, traquez les pierres et les plantes autour du mausolée.
Inscription obligatoire au 06 84 86 63 19
Samedi 19 septembre à 14h30, RDV à la maison forestière près du site du mausolée. Prévoir un smartphone 4€
Visite libre ou guidée
Visite de l’atelier-musée archéologique. Cette année, le parcours est enrichi par l’exposition Lingon Street Art, qui revisite les formes antiques avec un regard contemporain et coloré.
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h Gratuit
Concert
Florilège de chansons françaises par Claude Rossignol et Ludovic Grassot.
Dimanche 20 septembre à 15h30, RDV à la salle de convivialité de Faverolles
Entrée libre .
Atelier ou Maison Forestière près du site du mausolée Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 86 63 19
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Faverolles Faverolles a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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