Informations pratiques

Faverolles

Journées Européennes du Patrimoine à Faverolles

Atelier ou Maison Forestière près du site du mausolée Faverolles Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Visite libre du mausolée et sentier de découverte autour du site

Toute l’année en accès libre Gratuit

Atelier photo

Photos gallo-romaines pierres et nature Sous la houlette de David Jacquel et avec votre smartphone, traquez les pierres et les plantes autour du mausolée.

Inscription obligatoire au 06 84 86 63 19

Samedi 19 septembre à 14h30, RDV à la maison forestière près du site du mausolée. Prévoir un smartphone 4€

Visite libre ou guidée

Visite de l’atelier-musée archéologique. Cette année, le parcours est enrichi par l’exposition Lingon Street Art, qui revisite les formes antiques avec un regard contemporain et coloré.

Dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h Gratuit

Concert

Florilège de chansons françaises par Claude Rossignol et Ludovic Grassot.

Dimanche 20 septembre à 15h30, RDV à la salle de convivialité de Faverolles

Entrée libre .

Atelier ou Maison Forestière près du site du mausolée Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 86 63 19

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Faverolles Faverolles a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres