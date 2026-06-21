Informations pratiques

Poitiers

Journées Européennes du Patrimoine à Grand Poitiers

45 Place Charles de Gaulle Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte des trésors de Grand Poitiers ! Le temps d’un week-end, monuments, églises, musées, sites patrimoniaux et lieux habituellement fermés au public ouvrent leurs portes et proposent visites guidées, expositions, animations, spectacles et ateliers pour petits et grands.

Profitez de cette édition pour explorer le patrimoine de Poitiers et des communes de Grand Poitiers à travers une programmation riche et variée.

Pour préparer votre week-end, téléchargez le programme complet en PDF (à venir) et consultez le détail des animations sur le site Sortir à Grand Poitiers, où l’ensemble des événements est présenté et régulièrement mis à jour.

Un rendez-vous incontournable pour redécouvrir l’histoire, l’architecture et les savoir-faire du territoire. .

45 Place Charles de Gaulle Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du Patrimoine à Grand Poitiers

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Grand Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Grand Poitiers