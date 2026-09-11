Journées européennes du patrimoine à la Cour des comptes, Palais Cambon – Cour des comptes, Paris

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à la Cour des comptes 19 et 20 septembre Palais Cambon – Cour des comptes Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le patrimoine exceptionnel de la Cour des comptes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026

Fidèle aux Journées européennes du patrimoine, la Cour des comptes vous ouvrira une nouvelle fois ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Un patrimoine architectural exceptionnel

L’occasion unique de visiter des lieux chargés d’histoire : le Palais Cambon et la Tour Chicago, œuvres emblématiques de l’architecte Constant Moyaux, dont les façades majestueuses et l’escalier d’honneur sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Découvrez également la galerie Philippe Séguin, sublimée par une fresque signée Bernar Venet, ainsi que la Grand’Chambre qui accueille chaque année les événements symboliques de la Cour des comptes.

Un audioguide gratuit, à télécharger sur smartphone, vous accompagnera tout au long de votre découverte.

Une visite instructive et pédagogique

Le parcours de visite libre et fléché vous permettra également d’en apprendre davantage sur la Cour des comptes, une institution qui ne cesse d’évoluer pour être constamment au service des citoyennes et citoyens.

Profitez de ce week-end pour dialoguer avec celles et ceux qui font vivre l’institution. Magistrats, magistrates et personnels seront présents pour vous faire découvrir leurs missions, leurs travaux, et répondre à toutes vos questions.

Ne manquez pas le dialogue citoyen avec Pierre Moscovici, Premier président de la Cour, un moment d’échange ouvert à toutes et à tous.

Un événement pour toute la famille

Nos plus jeunes visiteurs pourront suivre le parcours à l’aide d’un livret-jeux spécialement conçu pour eux et s’amuser en apprenant les missions de la Cour, dans un espace qui leur est réservé.

Pour enrichir votre expérience, ne manquez pas d’assister à l’un des spectacles contés sur le thème des finances publiques, proposés par l’association La Cour des contes.

Accessibilité

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous à l’avance pour organiser au mieux votre venue : courdescomptes@ccomptes.fr

Des visites en langue des signes auront lieu durant le week-end. Les horaires seront disponibles sur notre programme publié prochainement sur notre site internet : www.ccomptes.fr

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

De 10h30 à 17h30 (dernière entrée).

Le programme complet sera bientôt en ligne sur notre site internet : www.ccomptes.fr

Palais Cambon – Cour des comptes 13 rue Cambon 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 98 95 00 http://www.ccomptes.fr https://www.facebook.com/ccomptes;https://www.ccomptes.fr/fr;https://x.com/Courdescomptes;https://www.linkedin.com/company/cour-des-comptes;https://www.facebook.com/ccomptes/;https://www.instagram.com/courdescomptes;https://www.youtube.com/channel/UCYSL3vTNPcnTMBOKTi1oPBQ [{« link »: « mailto:courdescomptes@ccomptes.fr »}, {« link »: « http://www.ccomptes.fr »}] Le Palais Cambon fut édifié entre 1898 et 1910 par l’architecte Constant Moyaux à l’emplacement de l’ancien couvent des Dames de l’Assomption de la rue Cambon, dont la chapelle subsiste toujours. Devenu le siège de la Cour des comptes, créée en 1807 par Napoléon Ier, le Palais en abrite les magistrats et l’administration. Il est constitué de quatre ailes autour d’une cour d’honneur. Les pièces les plus importantes sont concentrées au premier étage, avec la Grand’Chambre et la bibliothèque. L’escalier d’honneur est décoré d’un plafond peint en 1911 par Gervex et représentant une allégorie de l’État. Huit pièces de décor ou objets mobiliers sont classés au titre des Monuments historiques. M1, M12 Concorde, M8, M12, M14 Madeleine

Visite libre avec médiation

©Coline Ferro