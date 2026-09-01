Journées européennes du Patrimoine à l’Alcazar Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Journées européennes du Patrimoine à l’Alcazar

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 19h. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées européennes du patrimoine ont lieu le 3e week-end de septembre, elles apportent un éclairage particulier sur un aspect original, innovant du patrimoine grâce à un thème national et favorisent ouvertures inédites et animations remarquables.

Les Journées Européennes du Patrimoine des rendez-vous exceptionnels avec le patrimoine



Créées en 1984 sous le nom de Journées Portes ouvertes des monuments historiques par le ministère de la Culture, les Journées européennes du Patrimoine ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles.



LES RENDEZ-VOUS ACCUEILLIS À L’ALCAZAR



SAMEDI 19 SEPTEMBRE



À 10H ET 15H Salle du Patrimoine, 3e étage

Visite découverte des fonds rares et précieux de la bibliothèque de l’Alcazar. À partir de 10 ans. Sur inscription uniquement et limité à 12 personnes patrimoine.alcazar@marseille.fr



À 10H30 Salle de conférence

Rencontre avec le Musée Cantini nouveau parcours des collections modernes et contemporaines. Par Amélie Lavin, directrice du musée Cantini et Louise Madinier, conservatrice au musée Cantini en charge des collections.



À 14H Salle de conférence

Projection Égypte les temples sauvés du Nil. De Olivier Lemaitre (2018, 52min.). Ce film croise les traces des pharaons jusqu’aux Romains et l’histoire mouvementée de leurs temples jusqu’à leurs sauvetages. Grâce à une mobilisation internationale inédite, ce patrimoine exceptionnel a été sauvé.



À 15H Salle de conférence

Rencontre Les immortels L’épopée de Christiane Desroches Noblecourt pour sauver les temples de Nubie. Rencontre avec Caudine Le Tourneur d’Ison autour de son livre paru en 2023. Le récit magistral d’une incroyable aventure pour sauver les trésors de l’humanité. En présence d’un archéologue du musée de la Vieille Charité (sous réserve).



À 16H30 Salle de conférence

Projection Restored Pictures. De Mahasen Nasser-Eldin, 2012, 22 minutes. Un voyage à travers la vie de Karima Abboud, première femme photographe professionnelle de Palestine. Le récit de sa vie et de son travail pendant les années qui précèdent la Nakba. En collaboration avec le CMCA.



À 17H Salle de conférence

Projection Au-delà de l’objectif Lacroix, Dalí. Film de Céline Formentin et Antonio Perez Molero, 2018, 56 min. En août 1970 à Cadaqués, Marc et Thérèse Lacroix, un couple de photographes, font une rencontre qui transformera leur vie celle de Salvator Dalí. En collaboration avec le CMCA. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The European Heritage Days take place on the third weekend of September, and shed a special light on an original, innovative aspect of heritage thanks to a national theme, and encourage new openings and remarkable events.

L’événement Journées européennes du Patrimoine à l’Alcazar Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Ville de Marseille