JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A L’ESPACE JOB ESPACE JOB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A L’ESPACE JOB

ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Ancienne usine de fabrication de papier à cigarettes et de papier couché , le bâtiment emblématique Job incarne une part importante de l’histoire industrielle, ouvrière et sociale.

Pour sa première édition des Journées européennes du patrimoine, le Centre culturel Espace Job vous ouvre ses portes !

Vous êtes invité à

– Visiter le bâtiment et à rencontrer les anciens ouvriers de l’usine Job des Sept-Deniers, ainsi que les ouvriers qui ont contribué à sa préservation.

– Découvrir les tirages photographiques de Jean Dieuzaide et Yutharie Gal-Ong, qui illustrent la vie industrielle du site.

– JOB Dernière cadence c’est le spectacle qui retracent l’histoire de l’usine. Il est conseillé e réserver vos places pour le découvrir.

– Pour les enfants, apprenez à fabriquer votre papier à partir de matériaux récupérés.

– Concert de Jean-Peul Pujol autour de la chanson française.

Retrouvez le détail de la programmation sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 98 72 jobcollectif@gmail.com

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A L’ESPACE JOB Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE