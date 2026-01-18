Journées Européennes du Patrimoine à Loudun

Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 18, 19 et 20 septembre 2025, sur le thème Patrimoine en danger. .

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine à Loudun

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Loudun Loudun a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais