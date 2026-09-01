Journées Européennes du Patrimoine animations sportives à la Citadelle Sisteron
dimanche 20 septembre 2026 · Sisteron
Informations pratiques
Sisteron
Journées Européennes du Patrimoine animations sportives à la Citadelle
La Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le Trail Running Athlétique Club Sisteronais (TRACS) vous propose un rendez-vous sportif, dans un cadre d’exception !
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La Citadelle Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 28 43 14 tracs04.info@gmail.com
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English :
For European Heritage Days, the Trail Running Athl%E9tique Club Sisteronais (TRACS) invites you to a sporting event in an exceptional setting!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine animations sportives à la Citadelle Sisteron a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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