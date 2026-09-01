Informations pratiques

Sisteron

Journées Européennes du Patrimoine animations sportives à la Citadelle

La Citadelle Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le Trail Running Athlétique Club Sisteronais (TRACS) vous propose un rendez-vous sportif, dans un cadre d’exception !

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La Citadelle Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 28 43 14 tracs04.info@gmail.com

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English :

For European Heritage Days, the Trail Running Athl%E9tique Club Sisteronais (TRACS) invites you to a sporting event in an exceptional setting!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine animations sportives à la Citadelle Sisteron a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Sisteron Buëch