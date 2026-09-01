Journées européennes du patrimoine Atelier décorer votre tote bag dans l’esprit Le Corbusier Unité d’habitation Firminy
samedi 19 septembre 2026 · Unité d'habitation · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Atelier décorer votre tote bag dans l’esprit Le Corbusier
Unité d’habitation Rue de la Font de Loup Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Nous vous proposons la personnalisation d’un sac (tote bag)., fourni au prix de 5€, en utilisant des pochoirs reprenant les symboles artistiques de Le Corbusier avec différentes techniques (feutres, peintures). Repartez avec votre création !
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Unité d’habitation Rue de la Font de Loup Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com
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English :
We offer the opportunity to customize a tote bag—available for 5?—using stencils featuring Le Corbusier’s artistic symbols and a variety of techniques (markers, paint). Take your creation home with you!
L’événement Journées européennes du patrimoine Atelier décorer votre tote bag dans l’esprit Le Corbusier Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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