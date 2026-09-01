Journées européennes du patrimoine Atelier décorer votre tote bag dans l’esprit Le Corbusier Unité d’habitation Firminy

Informations pratiques

Firminy

Journées européennes du patrimoine Atelier décorer votre tote bag dans l’esprit Le Corbusier

Unité d’habitation Rue de la Font de Loup Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Nous vous proposons la personnalisation d’un sac (tote bag)., fourni au prix de 5€, en utilisant des pochoirs reprenant les symboles artistiques de Le Corbusier avec différentes techniques (feutres, peintures). Repartez avec votre création !

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Unité d’habitation Rue de la Font de Loup Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

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English :

We offer the opportunity to customize a tote bag—available for 5?—using stencils featuring Le Corbusier’s artistic symbols and a variety of techniques (markers, paint). Take your creation home with you!

L’événement Journées européennes du patrimoine Atelier décorer votre tote bag dans l’esprit Le Corbusier Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès