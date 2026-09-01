Journées européennes du patrimoine Musée des sapeurs-pompiers de la Loire Firminy
samedi 19 septembre 2026 · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Musée des sapeurs-pompiers de la Loire
10 rue de l’Abattoir Firminy Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le musée des sapeurs-pompiers de la Loire, 2e de France par son importance, est géré par une association qui fait découvrir l’évolution dans le temps des matériels et des engins utilisés par les sapeurs-pompiers.
A la découverte des trésors du musée.
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10 rue de l’Abattoir Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 10 06 86 m.sploire@free.fr
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English :
The Loire Firefighters Museum, the second largest in France, is managed by an association that showcases the evolution over time of the equipment and vehicles used by firefighters.
Discover the museum’s treasures.
L’événement Journées européennes du patrimoine Musée des sapeurs-pompiers de la Loire Firminy a été mis à jour le 2026-09-02 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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