Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Pierre Exposition temporaire Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy
samedi 19 septembre 2026 · Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Pierre Exposition temporaire
Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-19
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-21
50 ans pour finaliser la construction de l’église retour sur l’histoire de cette construction.
20 ans d’animation de l’église par le groupe Art Culture et Foi rétrospective des activités proposées pour assurer le rayonnement du site.
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Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com
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English :
It took 50 years to complete the church : a look back at the history of its construction.
20 Years of Church Activities Organized by the Art, Culture, and Faith Group : a retrospective on the activities offered to promote the site.
L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise Saint-Pierre Exposition temporaire Firminy a été mis à jour le 2026-08-25 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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