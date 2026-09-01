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AGENDA · Firminy

Journées européennes du patrimoine Visite guidée Maison de la Culture et église Saint-Pierre Maison de la Culture Firminy

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Culture · Firminy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de la Culture
Adresse
Boulevard Eugène Claudius-Petit 42700 Firminy
Ville
42700 Firminy
Département
Loire
Tarif

Firminy

Journées européennes du patrimoine Visite guidée Maison de la Culture et église Saint-Pierre

Maison de la Culture Boulevard Eugène Claudius-Petit 42700 Firminy Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez ces deux édifices emblématiques de l’architecture de Le Corbusier à l’histoire mouvementée.
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Maison de la Culture Boulevard Eugène Claudius-Petit 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72  information@sitelecorbusier.com

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English :

Discover these two iconic buildings by Le Corbusier, each with its own eventful history.

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite guidée Maison de la Culture et église Saint-Pierre Firminy a été mis à jour le 2026-08-14 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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