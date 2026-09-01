Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues Espace EDF Odyssélec Bort-les-Orgues
samedi 19 septembre 2026 · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Bort-les-Orgues
Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues Espace EDF Odyssélec
Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Réservation ouverte à partir du 1er septembre.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir en visite libre l’Espace EDF Odyssélec du samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Inscription dans les bureaux d’information touristique (Bort-les-Orgues, Meymac, Ussel, Neuvic), par téléphone, ou en ligne www.tourisme-hautecorreze.fr
Dernière entrée à 17h.
Nombre de places limités. .
Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues Espace EDF Odyssélec
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues Espace EDF Odyssélec Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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