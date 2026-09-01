Informations pratiques

Bort-les-Orgues

Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues Espace EDF Odyssélec

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Réservation ouverte à partir du 1er septembre.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir en visite libre l’Espace EDF Odyssélec du samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Inscription dans les bureaux d’information touristique (Bort-les-Orgues, Meymac, Ussel, Neuvic), par téléphone, ou en ligne www.tourisme-hautecorreze.fr

Dernière entrée à 17h.

Nombre de places limités. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues Espace EDF Odyssélec

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Barrage de Bort-les-Orgues Espace EDF Odyssélec Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze