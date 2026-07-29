JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU BATIMENT TSE (TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS) TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU BATIMENT TSE (TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS)

TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS 1 Esplanade de l’Université Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Bijou architectural de l’Université Toulouse Capitole, la bâtiment s’inspire de l’architecture typique en briques rouges de Toulouse . Les six étages offrent des vues panoramiques sur le canal de Brienne, la Garonne et l’église Saint-Pierre

Ce week-end, la Toulouse School of Economics vous ouvre ses portes !

Une mini-conférence retracera l’histoire du bâtiment, lauréat de l’Équerre d’argent en 2020 et conçu par un architecte récompensé par le prix Pritzker.

La découverte se poursuivra par une visite guidée du bâtiment, jusqu’au Cloître dans le ciel , impressionnante passerelle suspendue au dernier étage.

Les visites sont gratuites, mais les réservations sont obligatoires pour garantir votre place. .

TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS 1 Esplanade de l’Université Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 36 90

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU BATIMENT TSE (TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE