Journées Européennes du Patrimoine au Centre de la Vieille Charité Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Journées Européennes du Patrimoine au Centre de la Vieille Charité

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous au Centre de la Vieille Charité pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .







˃ Exposition Dormir comme le soleil par Adrien Vescovi

Les Musées de Marseille renouvellent leur soutien à la création artistique contemporaine en invitant Adrien Vescovi à s’emparer de la chapelle et des coursives du Centre de la Vieille Charité pour y créer une œuvres inédite. Labellisée Saison Méditerranée Saison culturelle de l’Institut français.



˃ Visites libres de l’exposition

Sans réservation .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Centre de la Vieille Charité for the European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Ville de Marseille