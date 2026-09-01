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Journées européennes du patrimoine au château de Belcastel Belcastel

samedi 19 septembre 2026 · Belcastel

Journées européennes du patrimoine au château de Belcastel Belcastel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Route du château
Ville
12390 Belcastel
Département
Aveyron
Tarif

Belcastel

Journées européennes du patrimoine au château de Belcastel

Route du château Belcastel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Château de Belcastel ILS vous attendent…
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Château de Belcastel vous invite à découvrir l’exposition Ce que le temps n’efface pas , réalisée par l’artiste peintre contemporain Emmanuel Flipo.
Plongez également au cœur du Moyen Âge grâce aux scénographies immersives qui reconstituent la vie quotidienne d’autrefois, et partez à la rencontre du fascinant bestiaire médiéval.
Visites libres en continu de 10h à 19h
Tarif unique 6 €   .

Route du château Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 42 16  laura@chateaubelcastel.com

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English :

Château de Belcastel: THEY are waiting for you?

L’événement Journées européennes du patrimoine au château de Belcastel Belcastel a été mis à jour le 2026-06-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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