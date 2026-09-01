Informations pratiques

Belcastel

Journées européennes du patrimoine au château de Belcastel

Route du château Belcastel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Château de Belcastel ILS vous attendent…

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Château de Belcastel vous invite à découvrir l’exposition Ce que le temps n’efface pas , réalisée par l’artiste peintre contemporain Emmanuel Flipo.

Plongez également au cœur du Moyen Âge grâce aux scénographies immersives qui reconstituent la vie quotidienne d’autrefois, et partez à la rencontre du fascinant bestiaire médiéval.

Visites libres en continu de 10h à 19h

Tarif unique 6 € .

Route du château Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 42 16 laura@chateaubelcastel.com

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English :

Château de Belcastel: THEY are waiting for you?

L’événement Journées européennes du patrimoine au château de Belcastel Belcastel a été mis à jour le 2026-06-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)