Journées européennes du patrimoine au château de Belcastel Belcastel
samedi 19 septembre 2026 · Belcastel
Informations pratiques
Belcastel
Journées européennes du patrimoine au château de Belcastel
Route du château Belcastel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Château de Belcastel ILS vous attendent…
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Château de Belcastel vous invite à découvrir l’exposition Ce que le temps n’efface pas , réalisée par l’artiste peintre contemporain Emmanuel Flipo.
Plongez également au cœur du Moyen Âge grâce aux scénographies immersives qui reconstituent la vie quotidienne d’autrefois, et partez à la rencontre du fascinant bestiaire médiéval.
Visites libres en continu de 10h à 19h
Tarif unique 6 € .
Route du château Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 42 16 laura@chateaubelcastel.com
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English :
Château de Belcastel: THEY are waiting for you?
L’événement Journées européennes du patrimoine au château de Belcastel Belcastel a été mis à jour le 2026-06-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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