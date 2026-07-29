Journées Européennes du Patrimoine au Château de l’Aunay Gontard NEUVY-EN-MAUGES Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine au Château de l’Aunay Gontard

NEUVY-EN-MAUGES Château de l’Aunay Gontard Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de l’Aunay Gontard à Neuvy-en-Mauges !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Visite guidée extérieure et jardins de ce manoir unique ayant survécu aux Guerres de Vendée. Les propriétaires vous feront découvrir ou redécouvrir l’évolution du site dans le cadre de l’histoire locale depuis le XVIème siècle jusqu’à nos jours.

Début des visites guidées à 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00. .

NEUVY-EN-MAUGES Château de l’Aunay Gontard Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 58 32 71 oldebecdelievre@yahoo.fr

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English :

European Heritage Days at the Château de l’Aunay Gontard in Neuvy-en-Mauges!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de l’Aunay Gontard Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges