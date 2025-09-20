Journées Européennes du Patrimoine au Château de Sagonne

2 Place du Château Sagonne Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Sagonne se visite en présence de personnages costumés. L’occasion de découvrir le château sous un jour original en bénéficiant d’un tarif réduit

Visite commentée du site en présence de personnages historiques costumés 0 .

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Château de Sagonne can be visited in the presence of costumed characters. An opportunity to discover the château in an original light at a reduced rate

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Château de Sagonne Sagonne a été mis à jour le 2026-02-17 par BERRY