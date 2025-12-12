Nuit des Châteaux à Sagonne Sagonne

Nuit des Châteaux à Sagonne

2 Place du Château Sagonne Cher

Visitez le château de Sagonne à l’occasion de la 8ème édition de la Nuit des Châteaux !

Venez vivre une expérience nocturne insolite et plongez dans une atmosphère mystérieuse avec de nombreuses animations le samedi 17 octobre à partir de 18h au château de Sagonne. 0 .

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

Visit Château de Sagonne for the 8th Nuit des Châteaux!

