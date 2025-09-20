Conférence L’Académie Française, une Histoire immortelle Sagonne

Conférence L’Académie Française, une Histoire immortelle

Le samedi 12 juin 2026, Ghislaine Antoine donnera une conférence intitulée L’Académie Française, une Histoire immortelle au château de Sagonne !

À l’occasion de la sortie de son roman Un papillon sur la Coupole, Ghislaine Antoine, animatrice culturelle alias Squirelito, donnera une conférence intitulée L’Académie Française, une Histoire Immortelle, le samedi 12 juin 2026 à 19h, au château de Sagonne.

Dans ce roman, elle relate l’histoire d’une danseuse qui interpelle les académiciens pour stopper les guerres.

On Saturday, June 12, 2026, Ghislaine Antoine will give a lecture entitled L’Académie Française, une Histoire immortelle at Château de Sagonne!

