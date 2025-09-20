Sagonne

Mecredis pianistiques du château de Sagonne

2 Place du Château Sagonne Cher

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-09-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-22 2026-08-19 2026-09-16

Découvrez Les mercredis pianistiques du château de Sagonne en compagnie de Bruno Peltre !

Les 24 juin, 22 juillet, 19 août et 16 septembre, venez découvrir Les mercredis pianistiques du château de Sagonne à 18h, en compagnie de Bruno Peltre.

Voyagez au pays des grands pianistes concertistes Liszt Chopin Rachmaninoff Moussorgsky Ravel … et profitez d’un verre de l’amitié et d’une collation à la suite du concert. 15 .

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Les mercredis pianistiques du château de Sagonne with Bruno Peltre!

L’événement Mecredis pianistiques du château de Sagonne Sagonne a été mis à jour le 2026-05-15 par BERRY