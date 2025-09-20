Mecredis pianistiques du château de Sagonne Sagonne
Mecredis pianistiques du château de Sagonne Sagonne mercredi 24 juin 2026.
Sagonne
Mecredis pianistiques du château de Sagonne
2 Place du Château Sagonne Cher
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-09-16 21:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-22 2026-08-19 2026-09-16
Découvrez Les mercredis pianistiques du château de Sagonne en compagnie de Bruno Peltre !
Les 24 juin, 22 juillet, 19 août et 16 septembre, venez découvrir Les mercredis pianistiques du château de Sagonne à 18h, en compagnie de Bruno Peltre.
Voyagez au pays des grands pianistes concertistes Liszt Chopin Rachmaninoff Moussorgsky Ravel … et profitez d’un verre de l’amitié et d’une collation à la suite du concert. 15 .
2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com
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English :
Discover Les mercredis pianistiques du château de Sagonne with Bruno Peltre!
L’événement Mecredis pianistiques du château de Sagonne Sagonne a été mis à jour le 2026-05-15 par BERRY
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