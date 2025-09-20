Guillaume Ledoux expose ses bonhommes Sagonne

Guillaume Ledoux expose ses bonhommes

2 Place du Château Sagonne Cher

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Guillaume Ledoux expose ses bonhommes du 3 juillet au 31 août 2026 au château de Sagonne !

Du 03 juillet au 31 août, Guillaume Ledoux exposera ses bonhommes au château de Sagonne.

À la fois peintre, romancier et chanteur du groupe Blankass, Guillaume Ledoux présentera une série d’œuvres originales aux heures d’ouverture du château.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 03 juillet à 18h, durant lequel l’artiste réalisera une séance de dédicace de son roman Colza. 0 .

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

English :

Guillaume Ledoux exposes his bonhommes from July 3 to August 31, 2026 at Château de Sagonne!

