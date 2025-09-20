Exposition Mansart et son œuvre Sagonne

Exposition Mansart et son œuvre Sagonne samedi 20 septembre 2025.

Exposition Mansart et son œuvre

Château Sagonne Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Histoire et oeuvres du grand architecte qui fut comte de Sagonne

exposition permanente Histoire et oeuvres de Jules Hardouin Mansart qui fut Comte de Sagonne. .

Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

English :

History and works of the great architect who was Count of Sagonne

German :

Geschichte und Werke des großen Architekten, der Graf von Sagonne war

Italiano :

Storia e opere del grande architetto che fu conte di Sagonne

Espanol :

Historia y obras del gran arquitecto que fue Conde de Sagona

L’événement Exposition Mansart et son œuvre Sagonne a été mis à jour le 2025-07-16 par BERRY