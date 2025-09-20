Exposition Mansart et son œuvre Sagonne
Exposition Mansart et son œuvre Sagonne samedi 20 septembre 2025.
Exposition Mansart et son œuvre
Château Sagonne Cher
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Histoire et oeuvres du grand architecte qui fut comte de Sagonne
exposition permanente Histoire et oeuvres de Jules Hardouin Mansart qui fut Comte de Sagonne. .
Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com
English :
History and works of the great architect who was Count of Sagonne
German :
Geschichte und Werke des großen Architekten, der Graf von Sagonne war
Italiano :
Storia e opere del grande architetto che fu conte di Sagonne
Espanol :
Historia y obras del gran arquitecto que fue Conde de Sagona
