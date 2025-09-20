Conférence Au cœur des marais de Bourges surplombés par la cathédrale en majesté Sagonne

Conférence Au cœur des marais de Bourges surplombés par la cathédrale en majesté

2 Place du Château Sagonne Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin 2026, Mireille-Joséphine Guézennec donnera une conférence intitulée Au cœur des marais de Bourges surplombés par la cathédrale en majesté , au château de Sagonne !

Durant cette conférence, elle abordera l’histoire des marais de Bourges, sources d’une nature féconde, en apportant une réflexion plurielle autour des cultures.

Elle s’inspirera de son livre La cathédrale et les marais de Bourges et nous guidera à travers les marais de Bourges au fil des saisons.

Dans cet ouvrage, elle retrace leur origine, tout en mettant en lumière le travail des maraîchères et des maraîchers et soulignant le lien étroit de ces paysages avec la cathédrale de Bourges.

Entrée libre 0 .

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

English :

On Saturday, June 20, 2026, Mireille-Joséphine Guézennec will be giving a talk entitled Au c?ur des marais de Bourges surplombés par la cathédrale en majesté , at the Château de Sagonne!

