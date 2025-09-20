Découverte du centre de la presse de Maisonnais (Cher) et de ses publications Sagonne

Découverte du centre de la presse de Maisonnais (Cher) et de ses publications

Le château de Sagonne accueillera, le 10 juillet 2026, Pascal Roblin qui donnera une conférence Découverte du centre de la presse de Maisonnais (Cher) et de ses publications !

Le vendredi 10 juillet à 18h, le château de Sagonne accueillera Pascal Roblin, président du centre de la presse et auteur, qui donnera une conférence Découverte du centre de la presse de Maisonnais (Cher) et de ses publications .

À cette occasion, Pascal Roblin évoquera l’histoire du centre, son rôle et ses activités ainsi que l’importance de ses publications.

Entrée libre .

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

English :

On July 10, 2026, the Château de Sagonne will welcome Pascal Roblin, who will give a talk entitled Discovering the Maisonnais press center (Cher) and its publications !

