Rendez-vous aux jardins

2 Place du Château Sagonne Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Château de Sagonne ouvre son parc et ses jardins le samedi 6 et dimanche 7 juin de 10h à 18h !

À l’occasion de la manifestation Rendez-vous aux jardins , organisée sous l’égide du Ministère de la Culture, le château de Sagonne ouvre son parc et ses jardins.

Une occasion de visiter le château à un tarif préférentiel et de profiter de la pause méridienne pour apporter son pique-nique et déjeuner en toute tranquillité.

Le cadre parfait pour une sortie agréable avec vos proches ! .

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

English :

On the occasion of the Rendez-vous aux jardins event, organized under the aegis of the French Ministry of Culture, Château de Sagonne is opening its park and gardens free of charge, where an organic market will be held. This will also be an opportunity to visit the château at a preferential rate.

L’événement Rendez-vous aux jardins Sagonne a été mis à jour le 2025-12-11 par BERRY