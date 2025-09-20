Exposition La Magie du Pré-Cinéma Sagonne

Exposition La Magie du Pré-Cinéma

Du 08 août jusqu’au 31 août, le château de Sagonne recevra une exposition intitulée La Magie du Pré-Cinéma , de 10h à 12h puis de 14h à 18h.

François Poey-Lafrance, collectionneur passionné, expose les objets révélateurs des prémices du cinéma, période que l’on nomme le Pré-Cinéma (plaques de verre, lanternes magiques, jeux d’optiques, thaumatrope, zootrope, etc.).

Beaucoup de découverte et de magie en perspective !

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 7 août à 18h. Ensuite, une visite théâtralisée intitulée Sagonne fait son cinéma suivra à 19h. 0 .

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

English :

From August 08 to August 31, 2026, Château de Sagonne will host the exhibition The Magic of Pre-Cinema !

