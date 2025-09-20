Conférence Saint-Amand, une passion de l’impression Sagonne

Conférence Saint-Amand, une passion de l’impression

Luc Martin donnera une conférence Saint-Amand, une passion de l’impression , le samedi 8 août au château de Sagonne !

Luc Martin, président du Cercle d’Histoire et d’Archéologie du Saint-Amandois, donnera une conférence intitulée Saint-Amand, une passion de l’impression , le samedi 8 août à 18h, au château de Sagonne.

Cette conférence retracera l’histoire de l’imprimerie à Saint-Amand et mettra en lumière les techniques, les œuvres et la passion qui ont animé ce métier au fil du temps.

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

Luc Martin will give a talk entitled Saint-Amand, a passion for printing on Saturday August 8 at Château de Sagonne!

