Conférence Orients d’artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles)

2 Place du Château Sagonne Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le château de Sagonne accueillera Christine Peltre qui donnera la conférence Orients d’artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles) le vendredi 21 août 2026 !

Le château de Sagonne accueillera Christine Peltre qui donnera la conférence Orients d’artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles) le vendredi 21 août, à 18h.

Cette conférence sera consacrée aux représentations de scènes observées ou fantasmées par les voyageurs et aux réactions qu’elles ont suscitées.

Christine Peltre, professeur émérite en Histoire de l’art à l’université de Strasbourg, a publié plusieurs ouvrages sur le voyage des artistes en Orient aux XIXe et XXe siècles.

Entrée libre 0 .

2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Château de Sagonne will welcome Christine Peltre, who will give a lecture on Orients d?artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles) on Friday, August 21, 2026!

L’événement Conférence Orients d’artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles) Sagonne a été mis à jour le 2026-03-05 par BERRY