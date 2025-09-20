Conférence Orients d’artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles) Sagonne
Conférence Orients d’artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles) Sagonne vendredi 21 août 2026.
Conférence Orients d’artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles)
2 Place du Château Sagonne Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 20:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Le château de Sagonne accueillera Christine Peltre qui donnera la conférence Orients d’artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles) le vendredi 21 août 2026 !
Le château de Sagonne accueillera Christine Peltre qui donnera la conférence Orients d’artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles) le vendredi 21 août, à 18h.
Cette conférence sera consacrée aux représentations de scènes observées ou fantasmées par les voyageurs et aux réactions qu’elles ont suscitées.
Christine Peltre, professeur émérite en Histoire de l’art à l’université de Strasbourg, a publié plusieurs ouvrages sur le voyage des artistes en Orient aux XIXe et XXe siècles.
Entrée libre 0 .
2 Place du Château Sagonne 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 80 01 27 contact@chateausagonne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Château de Sagonne will welcome Christine Peltre, who will give a lecture on Orients d?artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles) on Friday, August 21, 2026!
L’événement Conférence Orients d’artistes, portraits de femmes ( XIXe et XXe siècles) Sagonne a été mis à jour le 2026-03-05 par BERRY