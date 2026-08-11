UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Dorat

Journées européennes du Patrimoine au Dorat Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple Le Dorat

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple · Le Dorat

Journées européennes du Patrimoine au Dorat Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple Le Dorat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple
Adresse
1 Rue Saint-Michel
Ville
87210 Le Dorat
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0 Gratuit

Le Dorat

Journées européennes du Patrimoine au Dorat

Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée par les propriétaires de l’ancienne chapelle Notre-Dame du Temple (Franciscaines, XIXe s.) architecture, vitraux… Pour les visites de groupes (à partir de 5 personnes), réservation conseillée.   .

Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 08 03  lesrdvdelachapelle@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du Patrimoine au Dorat

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Dorat Le Dorat a été mis à jour le 2026-08-11 par Terres de Limousin

À voir aussi à Le Dorat (Haute-Vienne)