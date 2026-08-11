Journées européennes du Patrimoine au Dorat Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple Le Dorat

Informations pratiques

Le Dorat

Journées européennes du Patrimoine au Dorat

Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée par les propriétaires de l’ancienne chapelle Notre-Dame du Temple (Franciscaines, XIXe s.) architecture, vitraux… Pour les visites de groupes (à partir de 5 personnes), réservation conseillée. .

Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple 1 Rue Saint-Michel Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 08 03 lesrdvdelachapelle@laposte.net

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English : Journées européennes du Patrimoine au Dorat

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Dorat Le Dorat a été mis à jour le 2026-08-11 par Terres de Limousin