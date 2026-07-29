JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE SAINT-RAYMOND MUSÉE SAINT-RAYMOND Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE SAINT-RAYMOND

MUSÉE SAINT-RAYMOND 1 ter Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le musée d’archéologie de Toulouse vous plonge dans le temps et vous ramène dans la Tolosa antique. Entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Suivez le guide pour des visites flash de la collection permanente, visitez librement le musée et accéder à l’exposition Gaulois mais Romains . Détendez-vous au café Art tea Shop dans le jardin méditerranéen.

Vous pouvez aussi flâner au village de Vivez l’histoire avec une programmation variée dans le jardin du musée.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

MUSÉE SAINT-RAYMOND 1 ter Place Saint-Sernin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 31 44 contact.saintraymond@culture.toulouse.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE SAINT-RAYMOND Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE