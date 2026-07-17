Journées Européennes du Patrimoine au Muséum, Muséum de Tours, Tours

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine au Muséum 19 et 20 septembre Muséum de Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Muséum ouvrira ses portes gratuitement lors des Journées Européennes du Patrimoine. Vous pourrez profiter de l’exposition temporaire jeune public « Drôles de bêtes! » Ainsi que des collections permanentes d’histoire naturelle.

En raison de la forte affluence durant ces journées, le vivarium ne sera pas accessible afin de veiller au bien-être de nos animaux.

Muséum de Tours 3 Rue du Président Merville, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247216608 http://www.museum.tours.fr http://www.facebook.com/musees.de.tours Paléontologie : spécimens représentatifs des fossiles de Touraine. Zoologie : grands mammifères naturalisés (ours, félins, ongulés) Nous sommes situés à 15 min à pied de la gare de Tours Les personnes à mobilité réduite bénéficient d’un accès avec une rampe et peuvent accéder à l’accueil du Muséum. Elles peuvent ensuite visiter l’exposition temporaire située au rez-de-chaussée ainsi que le 2ème étage consacré aux collections d’histoire naturelle (accès par ascenseur).

Le Muséum ouvrira ses portes gratuitement lors des Journées Européennes du Patrimoine. Vous pourrez profiter de l’exposition temporaire jeune public « Drôles de bêtes! ».

©Ville de tours, Muséum d’histoire naturelle, cliché Eric Garin