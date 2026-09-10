Journées Européennes du Patrimoine au Quai des Savoirs, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Quai des Savoirs - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine au Quai des Savoirs 19 et 20 septembre Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Programmation au Quai des Savoirs les 19 et 20 septembre
- Visite flash des coulisses du Quai
- Atelier : Quel boucan cet environnement !
- Spectacle/atelier : Tu viens à ma boum parents-enfants ?
- Coulisse d’une creation : Sleep for Earth
Le Quai des Petits et le Plateau créatif vous ouvriront aussi leurs portes pendant le week-end avec des animations gratuites pour les enfants et les adolescents !
Quai des Petits
Les manipulations dans les salles seront disponibles gratuitement ainsi que des animations flash.
- gratuit
- de 2 à 7 ans
- dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre
- horaires : 10h | 12h | 14h | 16h
- durée : 1h30
- retrait de billet à l’accueil le jour même dans la limite des places disponibles
Plateau créatif
Atelier impression 3D: durant cet atelier, les participantes et participants découvriront le fonctionnement d’une imprimante 3D en modélisant un petit objet qui sera imprimé sur place et qui participera à une œuvre collaborative.
Ils et elles vont aussi découvrir d’autres méthodes d’impression 3D en utilisant par exemple des stylos 3D.
- gratuit
- enfant à partir de 7 ans
- dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre
- horaires : 10h30 | 14h15 | 16h15
- retrait de billet à l’accueil le jour même dans la limite des places disponibles
Journées Européennes du Patrimoine 2026
Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 et auront pour thèmes le « patrimoine de la photographie » et « patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.
Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/visite-flash-des-coulisses-du-quai/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/quel-boucan-cet-environnement/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/tu-viens-a-ma-boum-parents-enfants/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/coulisse-dune-creation-sleep-for-earth/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/les-defis-maker-du-week-end-8734077/ »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Le Quai des Savoirs ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026. Visite, ateliers pour les enfants, spectacle et coulisse de création sont au programme.
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