Journées européennes du patrimoine au Zénith d’Orléans, Zénith d’Orléans, Orléans
dimanche 20 septembre 2026 · Zénith d'Orléans · Orléans
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine au Zénith d’Orléans Dimanche 20 septembre, 14h00 Zénith d’Orléans Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le Zénith d’Orléans ouvre exceptionnellement ses portes au public. Venez découvrir les coulisses de cette grande salle de spectacles : scène, loges, espaces techniques et métiers de l’ombre qui contribuent à la réussite des événements accueillis tout au long de l’année.
Une visite inédite pour explorer l’envers du décor et porter un nouveau regard sur ce lieu emblématique de la vie culturelle orléanaise.
Zénith d’Orléans 1 rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans, France Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 0238569710 https://www.orleans-events.com/zenith
Le Zénith d’Orléans ouvre exceptionnellement ses portes au public.
©
À voir aussi à Orleans (Loiret)
- Balades contées, Musée des Beaux Arts, Orléans 18 juillet 2026
- Stage d’arts plastiques (6-8 ans), Musée des Beaux Arts, Orléans 21 juillet 2026
- Stage d’arts plastiques (8-12 ans), Musée des Beaux Arts, Orléans 21 juillet 2026
- Concert de l’Orchestre des Jeunes du Centre Orléans 23 juillet 2026
- La fête des Duits Orléans 12 août 2026