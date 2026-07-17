Journées européennes du patrimoine au Zénith d’Orléans, Zénith d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine au Zénith d’Orléans Dimanche 20 septembre, 14h00 Zénith d’Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Zénith d’Orléans ouvre exceptionnellement ses portes au public. Venez découvrir les coulisses de cette grande salle de spectacles : scène, loges, espaces techniques et métiers de l’ombre qui contribuent à la réussite des événements accueillis tout au long de l’année.

Une visite inédite pour explorer l’envers du décor et porter un nouveau regard sur ce lieu emblématique de la vie culturelle orléanaise.

Zénith d’Orléans 1 rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans, France Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 0238569710 https://www.orleans-events.com/zenith

Le Zénith d’Orléans ouvre exceptionnellement ses portes au public.

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