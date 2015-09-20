Informations pratiques

Langres

Journées Européennes du Patrimoine aux médiathèques

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Exposition de documents anciens et précieux issus des collections patrimoniales des bibliothèques langroises

Samedi 19 septembre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h

Visites guidées de l’exposition

Dimanche 20 septembre à 15h et à 16h30

Braderie de documents pour tous

Chaque année, des ouvrages sont retirés des collections de la médiathèque suite à des opérations de désherbage. Offrez leur une seconde vie ! Près de 1000 documents (livres, revues, CD…) seront disponibles à la vente pour tous lecteurs.

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h

Journée de l’affiche collecte d’affiches locales

Des affiches des différentes manifestations ayant eu lieu à Langres sont conservées dans les collections patrimoniales de la médiathèque. Venez participer à l’enrichissement de cette collection 100 % locale en nous apportant les vieilles affiches langroises qui dorment dans un tiroir ou au grenier.

Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Tout public

Gratuit .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine aux médiathèques Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres