Journées Européennes du Patrimoine aux médiathèques Langres
samedi 19 septembre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Journées Européennes du Patrimoine aux médiathèques
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Exposition de documents anciens et précieux issus des collections patrimoniales des bibliothèques langroises
Samedi 19 septembre, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Visites guidées de l’exposition
Dimanche 20 septembre à 15h et à 16h30
Braderie de documents pour tous
Chaque année, des ouvrages sont retirés des collections de la médiathèque suite à des opérations de désherbage. Offrez leur une seconde vie ! Près de 1000 documents (livres, revues, CD…) seront disponibles à la vente pour tous lecteurs.
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Journée de l’affiche collecte d’affiches locales
Des affiches des différentes manifestations ayant eu lieu à Langres sont conservées dans les collections patrimoniales de la médiathèque. Venez participer à l’enrichissement de cette collection 100 % locale en nous apportant les vieilles affiches langroises qui dorment dans un tiroir ou au grenier.
Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Tout public
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine aux médiathèques Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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